В России стало больше рома и джина

В 2021 году поставки зарубежного крепкого алкоголя в Россию выросли почти на 20 процентов до 8,2 миллиона дал, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики.

В частности, за девять месяцев этого года в России стало больше рома на 26,6 процента, а джина — на 40,5 процента. Импорт чачи вырос в 2,5 раза, однако доля этого напитка в общем объеме по-прежнему незначительна. Всего с января по сентябрь 2021 года поставки крепкого алкоголя увеличились 19,73 процента.

Эксперты считают, что существует несколько причин увеличения объема импорта алкоголя. Директор виноторговой компании Fort Александр Липилин связал рост объема коктейльного алкоголя с возвращением россиян в бары. В X5 поддержали это мнение, добавив, что изначально эти напитки обладали более низкой долей в категории.

При этом президент Simple Group Максим Каширин подчеркнул, что рынок серьезно пострадал из-за первой волны пандемии коронавируса в начале 2020 года. По его мнению, сейчас отрасль восстанавливается, поэтому происходит возобновление поставок. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз добавил, что увеличивающийся спрос на зарубежный крепкий алкоголь объясняется сохраняющимся запретом на путешествия. Когда россияне станут активнее выезжать за границу, то внутренний спрос на иностранное спиртное сократится, уступив более привычным напиткам вроде водки.

Ранее поставщики вина из Франции и Италии предупредили россиян о подорожании вина. Они планируют увеличить закупочную стоимость напитка на 20-25 процентов в 2022 году.