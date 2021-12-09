Россиян предупредили о подорожании вина

Поставщики вина из Франции и Италии предупредили крупных импортеров и российские розничные сети о планах увеличить закупочные цены на продукцию на 20-25 процентов в 2022 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на дистрибьюторов.

Грядущее подорожание вина связано с ростом цен на сырье из-за «критически плохой урожайности» в ряде винодельческих регионов, а также увеличением стоимости комплектующих материалов и логистики. Как считают в сети «Верный», европейские поставщики пытаются использовать в свою пользу кратковременную конъюнктуру рынка — повышенный спрос на алкоголь в период новогодних каникул. Представитель «Ленты» уточнил, что с поставщиками ведутся переговоры для избежания резких ценовых скачков.

Кроме того, переговоры с поставщиками ведут и импортеры. Так, исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин объяснил, что при повышении стоимости вино закупается в меньших объемах. «Мы говорим поставщикам, что в таком случае закупим, например, не 25 тысяч бутылок, а всего 15 тысяч. Таким образом, в переговорах постепенно приходим к взаимоприемлемой цене», — сказал он.

Липилин прогнозирует, что подорожание вина к весне 2022 года составит не более 10–12 процентов. Другие опрошенные изданием дистрибьюторы также планирует сдерживать рост конечных цен.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников предупредил о росте цены на алкогольную продукцию к Новому году. Он пояснил, что с 1 января 2022 года алкогольный акциз увеличится на 4-5 процентов. В связи с этим производители уже сейчас пытаются компенсировать ожидаемые убытки из-за потери спроса.

До этого производители и ретейл спрогнозировали, что к Новому году ряд товаров в России может подорожать на 3-7 процентов на фоне увеличения спроса. По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Ивана Самойленко, в первую очередь, речь идет о продуктах: мясе, яйцах, молоке, сырах, колбасах, овощах и фруктах, рыбе, сладостях и алкоголе. Кроме того, перед праздниками цены подскочат также на парфюмерию, ювелирные изделия и косметику, которые россияне покупают в качестве подарков.