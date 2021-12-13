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Диетолог предупредила об опасности ананасов

Диетолог Соломатина: есть ананас не стоит при аллергии и повышенной кислотности желудка

Фото: Daniel Tsang / Keystone Press Agency / Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности ананасов для некоторых людей в беседе с «Москвой 24». По ее словам, употреблять их не стоит тем, кто склонен к аллергии и имеет повышенную кислотность желудка.

Как объяснила Соломатина, органические кислоты в ананасе могут очень сильно раздражать слизистую. Поэтому от него лучше отказаться при обострениях, а во время ремиссии — не злоупотреблять. Также с осторожностью ананас стоит есть аллергикам, особенно детям. «Нужно смотреть, как ребенок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребенка», — предупредила специалист.

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При этом в ананасе содержится много витамина C, что полезно при вирусных и бактериальных инфекциях для укрепления иммунитета. Кроме того, там есть витамины группы В, полезные при нервном истощении и переутомлении. Также употреблять ананас можно для профилактики атеросклероза, так как он разжижает кровь и препятствует образованию тромбов. Помимо этого, в нем достаточно клетчатки, которая необходима для формирования нормального пищевого комка и очистки организма. Взрослым врач рекомендовала употреблять не более 100 граммов ананаса, а ребенку — около 50 граммов.

Ранее Елена Соломатина дала несколько советов о том, как организовать застолье и провести новогоднюю ночь. По ее словам, нельзя садиться за праздничный стол голодными, а также необходимо пить достаточное количество воды.

Марина Совина
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