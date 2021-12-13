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На Android сломались звонки в полицию

Пользователи Android-смартфонов не смогли дозвониться до полиции из-за ошибки Microsoft

Фото: Pixabay

На Android-смартфонах сломалась возможность связаться с экстренными службами из-за проблемы сервиса Microsoft. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей в соцсетях, которые не смогли дозвониться по номеру 911. Как выяснилось позже, проблема связана с приложением Microsoft Teams. Сервис создавал дубликат телефонных номеров, из-за чего увеличивалась вероятность того, что звонок в полицию, скорую помощь или пожарную службу не проходил.

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В Microsoft уже отреагировали на проблему: «Мы определили, что ошибка была вызвана непреднамеренным взаимодействием между приложением Microsoft Teams и базовой операционной системой Android». По словам специалистов компании, возникший сбой зафиксирован из-за несовместимости приложения Android 10 с операционной системой.

В компании отметили, что уже выпустили исправляющий ошибку патч. В случае, если проблема останется, то специалисты посоветовали временно удалить Microsoft Teams или обновиться с Android 10 до более актуальной версии ОС. Журналисты отметили, что со своей стороны в Google собираются исправить ошибку только в январе 2022 года, поэтому проблемы могут быть актуальны еще какой-то период времени.

Ранее специалисты компании «Доктор Веб» рассказали, что миллионы пользователей Android стали жертвами хакеров из-за нового вируса, встроенного в игры. Троян мог собирать личные данные пользователя, в том числе номер мобильного, местоположение гаджета, параметры сети и технические характеристики устройства.

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Андрей Ставицкий
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