Миллионы пользователей Android стали жертвами хакеров из-за нового вируса, встроенного в игры. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты компании «Доктор Веб».

IT-эксперты рассказали, что обнаружили в десятках игр новый троян Android.Cynos.7, который собирает со смартфонов Huawei персональные данные пользователей. Они отметили, что вирусные приложения, доступные в магазине AppGallery, скачали не менее 9,3 миллиона владельцев устройств на базе Android.

По словам специалистов, новая версия трояна, получив у пользователя разрешение на управление телефонными звонками, собирала его личные данные, в том числе номер мобильного, местоположение гаджета, параметры сети и технические характеристики устройства. Кроме того, одной из функций трояна оказалась демонстрация рекламы.

Аналитики «Доктора Веба» предупредили, что утечка мобильного номера может привести к серьезным последствиям для пользователей. Компания уже уведомила Huawei о выявленных угрозах. В настоящее время все приложения, содержавшие троян, удалены из AppGallery.

Ранее стало известно, что Россия вошла в число мировых лидеров по количеству хакерских угроз для пользователей операционной системы Android. Эксперты выяснили, что с мая по август 2021 года общее количество зловредных программ для Android в России увеличилось почти на треть (32,6 процента) по сравнению с показателями начала года.