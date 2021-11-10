Интернет наводнили опасные клоны популярного порносайта

Более 60 копий сайта PornHub появилось в интернете с начала ноября. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline company, мошенники используют их для того, чтобы получать доступ к личным данным и аккаунтам своих жертв.

В компании объяснили, что для доступа к материалам PornHub пользователям из России необходимо пройти обязательную авторизацию через соцсеть «ВКонтакте», чтобы подтвердить возраст. Злоумышленники решили воспользоваться этим и начали создавать опасные сайты-клоны: страница авторизации на них похожа на ту, которую пользователи видят на настоящем PornHub.

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Опасность наводнивших интернет клонов популярного порносайта заключается в том, что после того, как пользователи вводят на фишинговой странице данные для входа на страницу «ВКонтакте», их логины и пароли оказываются в руках мошенников.

Отмечается, что злоумышленники заманивают пользователей на фишинговые сайты, отправляя ссылки на них в личные сообщения. При этом специалисты обратили внимание на то, что в последнее время число подобных ресурсов значительно выросло: с начала ноября эксперты обнаружили более 60 клонов PornHub, тогда как в сентябре и октябре их были единицы.

В то же время во «ВКонтакте» заявили, что роста мошенничества на платформе не наблюдалось. В компании напомнили, что для надежной защиты аккаунтов необходимо использовать двухфакторную защиту и не вводить логин и пароль на сторонних сайтах.

Ранее специалист ESET Джейк Мур рассказал, что кибермошенники по-прежнему активно используют в качестве уловки фишинг. Как правило, пользователя популярной соцсети завлекают на опасный сайт, сообщая о якобы произошедшем взломе аккаунта.