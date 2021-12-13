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В Арктике ускорилось разрушение вечной мерзлоты

One Earth: тундровые пожары ускорили появление термокарстов в Арктике

Фото: Bob Weber / AP

Ученые Университете Иллинойса в США обнаружили, что тундровые пожары, которые участились в последние годы, ускорили разрушение вечной мерзлоты в Арктике. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале One Earth.

Исследователи проанализировали спутниковые и аэроснимки арктической Аляски, охватывающие семь последних десятилетий, чтобы рассчитать темпы формирования термокарстов. Термокарсты возникают при оседании почвы и грунта в результате вытаивания подземного льда, которое должно усиливаться при потеплении. Моделирование на основе машинного обучения позволило оценить относительный вклад в этот процесс климатических изменений, тундровых пожаров и особенностей ландшафта.

Частота появления термокарстов в арктической Аляске увеличилась на 60 процентов начиная с 1950-х годов. Несмотря на то что основным фактором было изменение климата, тундровые пожары сыграли непропорционально большую роль. В затронутой огнем тундре термокарсты стали встречаться в девять раз чаще. В целом пожары охватили лишь 3 процента арктического ландшафта, но отвечают за 10,5 процента термокарстов.

Как заключают авторы работы, в совокупности их результаты предполагают, что изменение климата и лесные пожары будут совместно ускорять появление термокарстов по мере глобального потепления в этом столетии.

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Александр Еникеев
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