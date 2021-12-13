Билли Айлиш прошла по улицам в мини-юбке и была обругана в сети

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш прошла по улицам Нью-Йорка в мини-юбке и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 19-летнюю знаменитость, когда она направлялась на вечеринку в ресторан Dos Caminos. Она была одета в вещи светло-бежевого оттенка: объемный свитер с потертостями, мини юбку бренда Orseund Iris стоимостью 621 фунт стерлингов (60 414 рублей) со шнуровкой на передней части, а также дутые сапоги длиной до колен.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид Айлиш в комментариях под снимками. «Она похожа на бездомного йети», «Она надела корсет в качестве юбки», «Билли говорила, что не хочет фокусировать внимание людей на своем теле, но теперь она только это и делает», «Эта мини юбка самая ужасная из всех, что я видела», «Не важно, во что она одета, если она всегда выглядит плохо», — негодовали они.

Ранее в декабре сообщалось, что Билли Айлиш вернулась к мешковатой одежде и сменила прическу. Папарацци засняли знаменитость в оверсайз-спортивном костюме белого цвета и кедах Converse в тон образа. Ее запечатлели в черной медицинской маске. На фото видно, что певица вновь перекрасилась в брюнетку и отстригла челку.