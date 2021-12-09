Билли Айлиш вернулась к мешковатой одежде и сменила прическу

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш отказалась от сексуальных нарядов и вновь сменила прическу. Ее фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли знаменитость на улицах Нью-Йорка, когда она выходила из звукозаписывающей студии NBC Studios. На размещенных кадрах видно, что певица вернулась к мешковатой одежде, появившись на публике в оверсайз-спортивном костюме белого цвета и кедах Converse в тон образа. Ее запечатлели в черной медицинской маске.

Помимо этого, Айлиш предстала перед фотографами с новой стрижкой и цветом волос: она вновь перекрасилась в брюнетку и отстригла челку. При этом на ее лицо не нанесен макияж, она также отказалась от каких-либо аксессуаров.

Известно, что исполнительница пообщалась с поклонниками и дала автографы некоторым фанатам, которые ждали ее у здания студии. После этого Айлиш уехала на собственном автомобиле.

В марте Билли Айлиш сменила знаменитую прическу и удивила фанатов. В ролике она продемонстрировала, что отстригла челку и перекрасилась в блондинку. Незадолго до этого Айлиш разместила сторис, где предложила подписчикам угадать, в какой цвет она собирается перекраситься. Отмечалось, что с июля 2019 года звезда выходила в свет с черными волосами, корни которых были выкрашены в неоново-зеленый оттенок.