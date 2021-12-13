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Российская блогерша подарила Ярославлю скульптуру со своим изображением

Елена Блиновская подарила Ярославлю скульптуру женщины с цветочным венком на голове

Фото: @elena_blinovskaya

Российская блогерша и автор психологических тренингов Елена Блиновская подарила Ярославлю скульптуру со своим изображением. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

На фото, появившемся в сети, видно девушку с цветочным венком и лентами на голове с этническими изображениями на теле. Необычная скульптура якобы «разрывает» себя, показывая душу. На снимке также видно саму блогершу, которая стоит в платье, высоких сапогах и солнцезащитных очках на фоне скульптуры.

«Вы прекрасно знаете, что я тот человек, который всегда отвечает за свои слова!» — заявила Блиновская и пояснила, что ранее пообещала подарить скульптуру женщины родному городу. «Я это делаю!» — сказала она.

На это действие российскую блогершу вдохновили хейтеры, которые попытались ее «затравить своей злобой и завистью». За это она поблагодарила их. «Но я была бы не я, если бы не восстановила красиво справедливость», — написала россиянка в посте. Блиновская добавила, что также стала официальным представителем в стране проектов инсталлятора Даниэля Поппера (Daniel Popper), известного во всем мире благодаря необычным скульптурам большого размера.

Ранее стало известно, что в Краснодаре перед храмом Рождества Христова появился бронзовый бюст князя Александра Невского. Установили его в рамках проекта «Аллея российское славы».

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Варвара Кошечкина
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