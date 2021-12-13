Откладывавшая свадьбу 11 лет невеста умерла спустя три дня после свадьбы

Пара из Великобритании, которая откладывала свадьбу 11 лет, в итоге поженилась за три дня до смерти невесты. Об этом сообщает The Mirror.

Бен и Джен Купер обручились в 2010 году, но годами переносили свадьбу, то из-за работы, то из-за семейных неурядиц, то из-за проблем с тремя детьми. В начале 2020 года Джен отпраздновала пятую годовщину выхода рака груди в ремиссию, однако через некоторое время у нее случился рецидив. Врачи делали все, что было в их силах, но не могли побороть болезнь.

В ноябре 2021 года 43-летней невесте и 34-летнему жениху, наконец, удалось связать себя узами брака в хосписе в Телфорде, графство Шропшир. Церемония прошла скромно: были только молодожены, мать невесты и два свидетеля. Спустя три дня Джен умерла. В последние минуты жизни муж держал жену за руку и говорил, что он и дети очень ее любят.

Бен оплатил церемонию средствами, собранными на краудфандинговой платформе. Там же ему пожертвовали деньги на дальнейшую жизнь с тремя детьми. Британец выразил благодарность благотворителям и заявил, что попытается провести для детей первое Рождество без матери настолько счастливым, насколько это возможно.

«Я убит горем из-за того, что наш брак продлился дни, а не годы. Не откладывайте и всегда сразу говорите людям, которые вам дороги, что любите их», — написал британец в одном из постов.

Ранее сообщалось, что в штате Кано, Нигерия, невеста упала в обморок перед поездкой к жениху и умерла в день свадьбы. Когда жених узнал об этом, он выразил надежду на их счастливое совместное будущее на том свете.