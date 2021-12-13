Диетолог раскрыла пользу какао

Главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова объяснила, в чем заключается польза какао. По словам врача, напиток улучшает настроение и продуктивность головного мозга, сообщает АГН «Москва».

Стародубова раскрыла пользу какао: алкалоиды кофеина и теобромина, содержащиеся в бобах, оказывают на организм тонизирующий эффект. Кроме того, в продукте содержатся такие минеральные вещества, как фосфор, калий, магний и железо. Какао богато провитаминами А, Е, никотиновой кислотой, тиамином и рибофлавиом.

«Кроме того, в какао-бобах содержатся полифенолы — антиоксиданты, которые защищают клетки нашего организма от повреждения, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула эксперт.

Диетолог напомнила, что какао-порошок производят из какао-бобов, после того, как отожмут из них масло. При употреблении напитка она призвала учитывать его калорийность, которая зависит от количества добавленного сахара, молока или сливок.

«Можно выбрать или приготовить напиток с небольшим содержанием сахара, а для приготовления использовать не сливки, а молоко пониженной жирности, такой напиток будет более полезным и сравнительно менее калорийным», — порекомендовала Стародубова.

Медик призвала употреблять в день не более одной-двух чашек какао, поскольку это чревато увеличением общей калорийности рациона, повышением частоты сердечных сокращений и нарушением сна.

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