Развеян миф о ночной зарядке смартфона

Ночная зарядка смартфона не вредит батарее устройства. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Современные смартфоны оборудованы микросхемами контроллера заряда, которые регулируют подачу тока», — развеяла миф о зарядке девайсов маркетинг менеджер компании Itel Светлана Муреева. По словам специалиста, в этой связи износ батареи гаджета исключен. Также некоторые устройства поддерживают технологию, благодаря которой аппарат заряжается до 80 процентов и добирает оставшиеся 20 процентов непосредственно перед началом использования гаджета.

Однако Муреева подчеркнула, что ночная зарядка теоретически может быть опасной. «Возможно короткое замыкание, особенно, если используется некачественное зарядное устройство», — отметила эксперт. По ее словам, поэтому лучше пользоваться оригинальными зарядными аксессуарами или не оставлять телефон заряжаться на ночь. «У зарядных устройств потребляемая мощность в режиме ожидания минимальная, но она есть», — подытожила Муреева.

В начале декабря эксперт Роман Кусакин заявил, что поддельные зарядные устройства могут уменьшить срок службы работы аккумулятора смартфона. «У неоригинального зарядного устройства заявленные характеристики могут отличаться от реальных», — подчеркнул специалист.