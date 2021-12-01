Описан вред неоригинальных зарядников

Поддельные зарядные устройства могут уменьшить срок службы работы аккумулятора смартфона. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» заявил основатель Neovolt.ru Роман Кусакин.

Кусакин отметил, что кроме официальных зарядников на рынке присутствуют неоригинальные зарядные аксессуары. Специалист перечислил потенциальный вред от подобных девайсов — например, слишком медленная зарядка гаджета, неправильная индикация уровня батареи. Автор заметил, что также может уменьшиться срок службы смартфона.

«У неоригинального зарядного устройства заявленные характеристики могут отличаться от реальных», — подчеркнул специалист. По словам Кусакина, при выборе описанного зарядного устройства нужно выбирать аксессуар с соответствующем напряжением, которое должно быть таким же, как и у оригинального зарядника. «В случае поддержки смартфоном быстрой зарядки нужен особый подбор по совместимости технологии зарядника и смартфона, а также по напряжению и току, которые указываются в нескольких сочетаниях», — подытожил автор.

В середине ноября представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что продажи сетевых и беспроводных зарядных аксессуаров в России рекордно выросли. За девять месяцев 2021 года российские потребители купили 4,5 миллиона устройств для зарядки на сумму около пяти миллиардов рублей.