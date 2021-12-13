Решившая пропиарить бизнес россиянка дала объявление о продаже чужого ребенка

В Ленинградской области 17-летняя девушка, занимающаяся выпечкой тортов на заказ, решила пропиарить свой бизнес и дала объявление о продаже чужого ребенка за 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По информации телеканала, клиентов у девушки не так много, поэтому ей захотелось привлечь внимание к бизнесу. Несовершеннолетняя россиянка разместила свое объявление в категории «животные».

Сотрудники полиции уже организовали проверку. Оперативники пояснили, что жительница Ленобласти нашла фото ребенка в интернете.

Ранее в Москве женщина пыталась продать своего новорожденного сына за 100 тысяч рублей.

26-летняя россиянка разместила в интернете объявление о продаже ребенка, затем нашла покупателей в столице. В Москву женщина прилетела из другого города. Встретившись с предполагаемыми родителями в одном из столичных отелей, женщина передала им ребенка, взяла деньги и написала расписку.