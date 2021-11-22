Россиянка пыталась продать сына за 100 тысяч рублей

26-летняя россиянка пыталась продать новорожденного сына в Москве за 100 тысяч рублей

В Москве женщина пыталась продать своего новорожденного сына за 100 тысяч рублей. Об инциденте «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

26-летняя россиянка разместила в интернете объявление о продаже ребенка, затем нашла покупателей в столице. В Москву женщина прилетела из другого города. Встретившись с предполагаемыми родителями в одном из столичных отелей, женщина передала им ребенка, взяла деньги и написала расписку.

«Преступная деятельность женщины была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска, сделка по продаже ребенка проходила в рамках оперативных мероприятий», —сообщила Иванова.

Жизни мальчика, который стал объектом сделки, ничего не угрожает, сейчас он находится в медучреждении.

Ранее жительница Дагестана продала своего новорожденного ребенка в столичном кафе за 300 тысяч рублей. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Ей назначили наказание в виде четырех лет в колонии общего режима.