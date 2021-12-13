Омикрон-штамм коронавируса выявили в Китае

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Китае, в городе Тяньцзинь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эпидемиологический штаб города.

По информации агентства, инфицированный гражданин прибыл из зарубежной поездки. Заболевание на данный момент протекает у него бессимптомно, он помещен в больницу. «Это первый случай обнаружения штамма "омикрон" в материковом Китае», — уточнили в штабе.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране умер первый пациент, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса. Ранее не сообщалось о летальных исходах заболевания, вызванного заражением этим вариантом COVID-19. В связи с этим, Джонсон призвал отказаться от идеи о том, что омикрон-штамм — это более легкая версия коронавируса.