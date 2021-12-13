Илон Маск назвал главную проблему нового автомобиля Tesla

Глава Tesla Илон Маск заявил, что в новом электрическом пикапе Cybertrack его больше всего беспокоит огромный дворник. Об этом предприниматель рассказал в своем Twitter.

Один из подписчиков Маска заметил, что боковые зеркала на электропикапе Cybertrack смотрятся нелепо. Кроме того, автор заметил огромный дворник на лобовом стекле: «Это окончательный вариант?» Глава Tesla назвал дворник одной из главных проблем автомобиля, отметив, что данному дизайну пока что нет альтернатив. «Выдвижной дворник, который убирается в переднюю часть багажника, был бы идеальным, но сложным», — объяснил Маск.

На замечание автолюбителя, который раскритиковал слишком большие боковые зеркала, предприниматель ответил, что по законам США автопроизводители должны поставлять машины в полной комплектации. Однако затем, по его словам, владельцы авто могут демонтировать зеркала.

Вероятнее всего, в компании работают над созданием более современного способа удаления влаги и грязи с лобового стекла автомобиля. В сентябре в сети обратили внимание на патент Tesla, согласно которому машины могут быть оборудованы лазерной системой очистки.

В начале декабря Илон Маск анонсировал новую версию Cybertrack. Пикап, который еще не поступил в производство, получит четыре двигателя на каждое колесо вместо трех и возможность независимого управления крутящим моментом каждого из четырех колес.