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В Нижнекамске появится резиденция Деда Мороза

На территории парка чтения и отдыха имени Г. Тукая впервые появится резиденция Деда Мороза

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

На территории парка чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая в Нижнекамске впервые появится резиденция Деда Мороза. Об этом на деловом понедельнике сообщила руководитель Управления культуры Нижнекамского района Гузель Мубаракшина, передает «Татар-информ».

Известно, что резиденция начнет свою работу 27 декабря. Все желающие смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать им стихотворение или спеть песню и получить за это сладкий подарок. Отмечается, что встречи будут проходить в избушке Деда Мороза с 15 до 17 часов до 9 января включительно.

Помимо этого, с 15 декабря в Нижнекамске заработает шесть площадок для торговли живыми елями и соснами. Жители города смогут приобрести новогоднее дерево на Бызовском рынке, возле ТЦ «Рамус Молл», «Якорь», «Лента», «Шатлык», Экоагропарк.

7 декабря сообщалось, что Дед Мороз и Снегурочка посетили Вологду. Это первый город, в который прибыл поезд новогоднего волшебника в рамках его путешествия по России. Жители Вологды посетили передвижную резиденцию Деда Мороза, а мэр города Сергей Воропанов подарил ему ларец с новогодним желанием.

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Айсель Эюбова
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