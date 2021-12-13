В российском регионе в частном доме нашли тела двух детей

В селе Александровка Саратовской области в частном доме нашли тела двух детей, по предварительным данным, они могли отравиться газом, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Отмечается, что в жилом доме проживали шесть человек. Родственники погибших рассказали, что дети почувствовали себя плохо, до приезда медиков, у них наблюдались тошнота и рвота. При осмотре следователи обнаружили в доме газовую колонку и плиту.

«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование. Осуществляется сбор информации о семье, в которой воспитывались дети», —говорится в сообщении.

Начата доследственная проверка.

Ранее в Оренбургской области пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом. Пострадавших граждан госпитализировали.