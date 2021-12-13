Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названо главное достижение российской дипломатии в переговорах Путина и Байдена

Политический обозреватель Асафов: Путин добился невмешательства США в конфликт на Украине

Фото: White House / Globallookpress.com

Политический обозреватель Александр Асафов в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден был вынужден сделать заявление о том, что войска его страны не будут принимать участие в конфликте на территории Украины, и назвал это главным достижением российской дипломатии.

«Есть категоричное заявление Байдена, что американские войска не будут вмешиваться в конфликт на территории Украины, поскольку она не является страной НАТО и никаких обязательств перед ней нет. Они лишь старательно говорят об экономическом характере воздействия на "вторжение России в Украину"», — сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что глава США планирует провести встречу с руководителями ряда стран Североатлантического альянса для обсуждения с ними небезосновательных опасений со стороны Москвы о том, что организация планирует добиваться расширения на Восток. Таким образом он пытается показать Путину свою готовность оформить данные ему обещания, заключил специалист.

Ранее эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в колонке для American Spectator призвал американских солдат отказаться воевать за независимость Украины. Он отметил, что Россия не представляет угрозу для США и Европы. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, считает эксперт.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии объяснили невозможность одобрить «Северный поток-2»
Моргенштерн стал артистом 2021 года
Россиян предупредили об уголовном наказании за тайную сдачу квартир в аренду
В России призвали запретить участие детей в рекламе фастфуда
Названо главное достижение российской дипломатии в переговорах Путина и Байдена
Российская нейросеть научилась узнавать птицу по одному перу
Женщина выгнала с праздника бывшую девушку мужа после одной ее фразы
Российская биатлонистка выбрала между сексом и победами
В МИД России разочаровались пренебрежительным подходом Европы к безопасности
Представительница Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter