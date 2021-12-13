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Россиянин побывал на Домбае и сравнил курорт с помойкой и «царством произвола»

Российский турист пожаловался на платные парковки и отсутствие инфраструктуры на Домбае

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российский турист побывал на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии и пожаловался на заброшенные здания и отсутствие инфраструктуры. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор сравнил поселок с помойкой и назвал его «царством произвола» из-за стремления местных жителей нажиться на отдыхающих. Например, он возмутился, что почти любое свободное пространство на улицах огорожено для платной парковки. «Я думал, в России уже не осталось мест, где непонятные ребята отжимают баблишко за возможность припарковаться — а нет, на Домбае все по-прежнему», — сказал он.

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Также турист обратил внимание, что в поселке большое количество заброшенных отелей, много самостроя и «убогих кафешек» с «запредельными» ценами. Отдельно он удивился тому, как организованы ремонтные работы на дорогах.

«Стоят пять человек, один вяло ковыряется в тротуарной плитке, четверо смотрят. Через пять минут "ковыряльщик" устает и все идут на перекур», — описал он происходящее и добавил, что такими темпами благоустройство на Домбае завершится «примерно никогда».

Тем не менее путешественник отметил красоту местной природы, благодаря которой курорт напомнил ему Швейцарию.

Ранее в ноябре глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о полной загрузке горнолыжных курортов России в зимний период. По ее словам, особой популярностью в зимнем сезоне будут пользоваться Красная Поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Хибины в Мурманской области, Гора Белая на Урале, «Горный воздух» на Сахалине и Шерегеш в Кузбассе.

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Мария Гейн
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