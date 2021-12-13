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Россияне назвали любимые новогодние фильмы

ВЦИОМ: «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома» стали любимыми фильмами россиян
Маколей Калкин

Маколей Калкин. Фото: Fred Prouser / Reuters

Любимые новогодние фильмы россиян — «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома», сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Больше трети россиян (33 процента) назвали любимым новогодним фильмом «Иронию судьбу», а 12 процентов опрошенных — «Один дома». За картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и« Елки» проголосовали по восемь процентов граждан. У 18 процентов респондентов отсутствуют любимые новогодние фильмы, а 22 процента затруднились ответить.

Лучшей российской новогодней картиной, снятой в последнее время, стали «Елки»: так заявили 19 процентов россиян. По мнению 20 процентов респондентов, таких фильмов нет. Более половины граждан (52 процента) затруднились назвать лучший современный новогодний фильм, снятый в России.

Ранее в сети появились первые кадры голливудского ремейка «Иронии судьбы». На опубликованных кадрах герои картины празднуют Рождество в американском городе Бостон.

Марина Совина
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