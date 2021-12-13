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Среда обитания

Просроченным продуктам в России предложили необычное применение

Вице-премьер Абрамченко: отходы ресторанов и магазинов можно переработать в удобрения
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила необычное применение мусору торговых сетей и ресторанов. Чиновница поручила Минсельхозу и Минпромторгу до 15 декабря изучить возможность переработки органических отходов в удобрения для почвы или корм для рыб, пишут «Известия».

В Российском экологическом операторе (РЭО) отметили, что остатки пищи могут быть полезны для выращивания технических культур — льна, конопли и других. Просроченные продукты и собранные раздельно отходы общепита можно также высушить и пустить на производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных.

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Однако на практике новый способ сложно реализовать — в текущей нормативной базе не прописаны правила утилизации, уничтожения и временного хранения такого типа органического мусора. РЭО, опираясь на опыт других стран, предлагает правительству закрепить нормы обращения с пищевыми отходами в федеральном законе.

Ранее в России решили отложить реформу об утилизации вредной для окружающей среды упаковки. Новые правила должны были вступить в силу с 1 января 2022 года, однако рассмотрение законопроекта состоится во время весенней сессии Госдумы — с 18 января до июля того же года. Вице-премьер Абрамченко пообещала ускорить решение вопроса.

Анна Аверьянова
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