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Этно-музыкант Руслан Габышев даст благотворительный концерт в Хакасии

Этно-музыкант Руслан Габышев даст благотворительный концерт в Абакане 14 декабря

Фото: Национальный Театр Танца

Этно-музыкант, участник группы «Кыл Саха» Руслан Габышев даст благотворительный концерт в Абакане, Республика Хакасия. Мероприятие запланировано на 14 декабря, сообщает НИА «Хакасия».

Концерт состоится в театре драмы и этнической музыки «Читiген» в 19:00. Вход на мероприятие бесплатный.

Отмечается, что Габышев — мастер-изготовитель струнных музыкальных инструментов народов Якутии, который занимается возрождением мастерства изготовления и игры на самобытном якутском струнно-смычковом инструменте под названием кылыһах со струнами из конских волос.

Ранее сообщалось, что победителей II международного конкурса мастеров национального костюма «Тамға» наградят в Уфе в День башкирского языка, который отмечается 14 декабря. Гостям мероприятия представят мастер-классы по изготовлению элементов народной одежды.

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