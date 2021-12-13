Украине предсказали потерю поставок газа из Европы из-за «Северного потока-2»

Открытие газопровода «Северный поток-2» приведет к потере Украиной возможности покупать газ по реверсу в Европе. Такую потерю предсказали в статье для журнала National Interest (NI) обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.

Как считают авторы публикации, после сертификации оператора нового газопровода все поставки голубого топлива из России обойдут территорию Украины стороной, поэтому Киев не сможет покупать газ у Европы как раньше.

«Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по "Северному потоку-2" станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву"», — пояснили аналитики NI.

Также они пришли к выводу, что из-за отсутствия транзита и реверсивных поставок газа из стран Европы Украина окажется более уязвимой для «возможного вторжения».

В ноябре глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток-2», ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов. По его словам, по этой причине Киев все еще надеется заблокировать российский проект.