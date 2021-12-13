Цены на газ взлетели

Стоимость январских фьючерсов на газ в Европе поднялась выше 1300 долларов впервые с начала октября, свидетельствуют данные биржи ICE.

В ходе торгов в понедельник, 13 декабря, цена тысячи кубометров взлетела до 1354,38 доллара (плюс 9,82 по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии 10 декабря). Потом цены скорректировались до 1327,79 доллара (плюс 7,63 процента).

6 октября газовые фьючерсы на европейских биржах превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, установив абсолютный рекорд. В тот же день прошло совещание президента Владимира Путина по энергетике, после которого он поручил «Газпрому» начать дополнительные поставки газа в Европу для стабилизации цен. Затем газ начал дешеветь и 7 октября упал ниже 1000 долларов.

По данным на начало декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано 25,6 процента, то есть более четверти купленного и закачанного газа. С начала декабря отбор из европейских хранилищ превышает среднее значение в эти числа за всю историю наблюдений на 19 процентов.