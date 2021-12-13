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Врач назвала причину обильного выпадения волос зимой

Врач-дерматолог: изменение питания и отказ от головных уборов приводят к выпадению волос

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Заведующая отделением дерматологии клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-дерматолог и косметолог Наталья Козлова назвала причину обильного выпадения волос в холодное время года. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

Эксперт отметила, что одной из причин выпадения волос могут быть перенесенные несколько месяцев назад заболевания, инфекции и стресс. «Изменение рациона питания и отказ от головных уборов, ведущий к местному сужению сосудов и нарушению кровообращения в коже головы, также могут привести к разрушению волос, замедлению роста и выпадению», — добавила она.

В связи с этим врач посоветовала носить головной убор, укрывать под ним длинные волосы, а также пользоваться питательными масками и другими косметическими средствами. По ее словам, зимой важно тщательно просушивать волосы, поскольку влажные пряди подвержены негативному воздействию мороза.

Колебания температуры, сухой воздух в зимнее время и одежда из синтетики также негативно воздействуют на внешний вид волос. В целях профилактики начиная с осени следует принимать витаминные комплексы в течение двух-трех месяцев. Козлова объяснила, что для укрепления самих фолликулов используются сыворотки и лосьоны, которые наносятся на кожу головы на несколько часов. Однако подобные средства назначаются профильными специалистами по итогам обследования.

Специалистка заявила, что при длительном или интенсивном выпадении волос стоит посетить дерматолога-трихолога. Нередко среди причин выпадения волос выявляют наследственную предрасположенность.

В феврале эксперты раскрыли эффективный способ достижения густых волос. Специалист медицинского портала Superdrug, имя которого не указано, подчеркнул: «Волосы на 99 процентов состоят из белков, поэтому для хорошего здоровья им необходимо достаточное количество аминокислот и белков».

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Айсель Эюбова
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