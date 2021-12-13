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На «Розу Хутор» запустят вертолетный трансфер

С 25 декабря из аэропорта Сочи запустят вертолетный трансфер на «Розу Хутор»

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Из аэропорта Сочи запустят вертолетный трансфер на горнолыжный курорт «Роза Хутор». Об этом пишут «Кубанские новости».

Так, с 25 декабря по прибытии в аэропорт туристам предложат пройти ускоренную регистрацию, а затем их доставят на автобусе к вертолету вместимостью до пяти человек. Перелет на курорт займет около 15 минут.

«Вертолетный трансфер — это новый премиальный продукт нашего аэропорта, относительно уникальный на российском рынке», — отметил директор по авиационной коммерции группы компаний «Аэродинамика» Александр Никонов.

Кроме того, путешественники смогут воспользоваться перелетами между курортом и пунктами Краснодарского края, Республик Адыгея и Кабардино-Балкарии.

Ранее в декабре сообщалось, что сочинский курорт Красная Поляна откроет горнолыжный сезон 3 декабря, за неделю до запланированного срока. Изначально планировалось, что сезон стартует в 10-х числах декабря, но дату изменили благодаря погоде. Лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы разного уровня сложности.

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Мария Гейн
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