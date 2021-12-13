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Россиянам назвали достаточное для защиты от омикрон-штамма количество антител

Иммунолог Крючков: как минимум 300 BAU/мл необходимо для защиты от омикрон-штамма

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Для защиты от омикрон-штамма коронавируса россиянам необходимо иметь как минимум 300 BAU/мл. Такое количество антител счел достаточным в разговоре с «Москвой 24» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он пояснил, что бесконечно повышать уровень иммунитета не нужно.

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Если в организме выработалось 50, 60, даже 100 BAU/мл, это свидетельствует о низкой степени защиты. При таких показателях антитела есть, однако их слишком мало, заметил иммунолог.

По мнению Крючкова, повторную вакцинацию следует делать каждые полгода, так как со временем иммунитет снижается, человек становится более уязвимым перед коронавирусом.

Он прогнозирует, что всплеск заболеваемости новой разновидностью COVID-19 придется на конец января 2022 года.

Ранее российский кабмин подготовил план противодействия распространению омикрон-штамма коронавируса. По словам вице-премьера страны Татьяны Голиковой, прирост заболеваемости коронавирусом повысится после новогодних праздников, поскольку многие россияне отправятся отдыхать за рубеж.

Известно, что омикрон-штамм коронавируса подтвердился у 16 из 177 россиян, вернувшихся в страну из ЮАР.

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Анна Щербакова
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