Российские власти подготовили план противодействия омикрон-штамму

Российское правительство подготовило план противодействия распространению омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Вице-премьер предположила, что прирост заболеваемости коронавирусом возрастет после новогодних праздников, поскольку многие россияне отправятся отдыхать в зарубежные страны.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее отметил, что прилетевшие из Южно-Африканской Республики (ЮАР) россияне, у которых выявлен омикрон-штамм коронавируса, находятся в удовлетворительном состоянии.

Министр пояснил, что многие соотечественники, заразившиеся омикроном имели иммунитет к коронавирусу: они либо переболели, либо были вакцинированы.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм коронавируса подтвердился у 16 из 177 россиян, вернувшихся в страну из ЮАР.

