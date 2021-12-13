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Российские власти подготовили план противодействия омикрон-штамму

Голикова: в России власти подготовили план противодействия распространению омикрон-штамма

Фото: Globallookpress.com

Российское правительство подготовило план противодействия распространению омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Вице-премьер предположила, что прирост заболеваемости коронавирусом возрастет после новогодних праздников, поскольку многие россияне отправятся отдыхать в зарубежные страны.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее отметил, что прилетевшие из Южно-Африканской Республики (ЮАР) россияне, у которых выявлен омикрон-штамм коронавируса, находятся в удовлетворительном состоянии.

Министр пояснил, что многие соотечественники, заразившиеся омикроном имели иммунитет к коронавирусу: они либо переболели, либо были вакцинированы.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм коронавируса подтвердился у 16 из 177 россиян, вернувшихся в страну из ЮАР.

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Анна Щербакова
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