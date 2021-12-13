Кремль объяснил выдачу сертификатов привитым от COVID-19 зарубежными вакцинами

Выдача сертификатов людям, которые привиты от COVID-19 зарубежными вакцинами, означает признание не иностранных препаратов, а наличия антител. Такое объяснение дал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он рассказал, что работа по взаимному признанию препаратов в настоящее время продолжается. Кроме того, пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что со временем будет положительный результат.

Говоря о решении России, он уточнил, что будет фиксироваться наличие антител. В западных странах их обычно не меряют, в нашей стране более продвинутая диагностическая система, добавил Песков.

Ранее врач-инфекционист Георгий Викулов заявил, что зарубежные вакцины против коронавируса должны появиться в России как можно скорее, нужно дать гражданам выбор. Медик уточнил, что знает большое количество людей, готовых «хоть завтра идти и вакцинироваться», но только при условии, что иммунизацию будут проводить иностранным препаратом.