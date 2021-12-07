Российский инфекционист объяснил необходимость признания иностранных вакцин

Викулов: ситуация с вакцинацией изменится, если в России появятся иностранные препараты

Иностранные вакцины от COVID-19 должны появиться в России как можно скорее, необходимо дать гражданам выбор. Такое мнение высказал врач-инфекционист Георгий Викулов, его слова приводит «Говорит Москва».

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Викулов подчеркнул, что знает большое количество людей, которые готовы «хоть завтра идти и вакцинироваться», но только при условии, что иммунизацию будут проводить иностранным препаратом.

«Ситуация коренным образом изменится в положительную сторону, если как можно быстрее одобрят поданные заявки зарубежных производителей на регистрацию зарубежных вакцин», — объяснил необходимость признания зарубежных вакцин Викулов.

Он также оценил опрос, проведенный приложением «Справочник врача», согласно которому законопроекты о QR-кодах поддерживают 24,6 процента медиков, а еще 17 процентов выступают за их ужесточение. Эксперт отметил, что вместо введения принудительной вакцинации нужно проводить больше разъяснительных бесед с антипрививочниками, чтобы убедить их в пользе существующих препаратов против COVID-19.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов внесли в Госдуму в ноябре. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. С 1 февраля предлагается выдавать цифровой документ только вакцинированным, переболевшим и тем, у кого есть медотвод.