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Российский ребенок угодил шеей в петлю каната в игровом центре и попал на видео

Трехлетняя девочка угодила шеей в петлю каната в Красноярске

В детском игровом центре Красноярка трехлетнюю девочку чуть не задушил канат на горке. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание «КП» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мальчик спускается с надувной горки, держась за канат. Затем ребенок бросает веревку, в этом время по надувному аттракциону съезжает девочка. Она угодила шеей в петлю каната и повисла на нем. Мать, которая снимала, как ребенок спускался с горки, выронила телефон из рук.

По данным издания, маленькая россиянка не получила серьезных травм, однако на ее шее остались большие гематомы.

Ранее возле торгового центра «Район» в Барнауле лопнул батут из-за давления воздуха, а часть находившихся на нем детей упали и получили травмы. Две девочки перелетели через стоящий рядом забор и покалечились — их отбросило на трамвайные пути.

Анна Филипенко
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