Голикова назвала непопадающую под закон о QR-кодах категорию россиян

Закон о QR-кодах не коснется детей. От несовершеннолетних россиян не будут требовать ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса. Такую категорию населения, не попадающую под новый закон, назвала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

«У нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще вывел детей из категории тех, кто регулируется данным законопроектом», — рассказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что на сегодняшний день прививка от коронавируса для детей является добровольной.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в понедельник, 13 декабря, совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте.

Три парламентские партии решили не поддерживать законопроект о введении цифровых пропусков. Депутаты от ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) на данный момент не будет голосовать за правительственный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или антителах для посещения общественных мест.