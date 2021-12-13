ПФР и Центробанк решили научить пенсионеров распознавать мошенников

Банк России и Пенсионный фонд России (ПФР) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере финансового просвещения. В первую очередь организации решили направить усилия на обучение людей старшего поколения, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Пенсионеров и людей предпенсионного возраста в рамках этого договора станут учить распознавать мошенников и развивать навыки использования цифровых технологий.

Также совместные проекты призваны повысить информированность граждан о формировании их пенсионных прав, чтобы те могли узнать сумму своих накоплений, предотвратить списание социальных выплат в счет долга и вернуть необоснованно списанные средства. План совместных действий разработают с учетом анализа обращений, поступающих регулятору.

Ранее в ПФР напомнили, что с 1 января пенсионеры будут получать «сельскую надбавку» независимо от места проживания, если отработали в сельской местности 30 и более лет. В настоящее время переехавший в город пенсионер такой надбавки лишается.