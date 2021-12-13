Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Части России предрекли появление малярийных комаров из-за изменения климата

Доцент ТюмГМУ Орлова: из-за смены климата в северных широтах России могут прижиться комары

Фото: Public Domain / Wikimedia

Из-за проблемы изменения климата в одной из частей России могут появиться малярийные комары. Такое развитие событий предрекла доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) Мария Орлова, сообщает ТАСС.

Специалист предположила, что из-за потепления переносчики возбудителей опасных заболеваний, включая комаров рода анофелес, будут перемещаться в северные широты страны. Повышение температур поспособствует их приспособлению к жизни на новых территориях.

Материалы по теме:
«Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата» Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде
«Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата»Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде
30 ноября
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября

Однако на данный момент в северных регионах не так тепло, чтобы подобные насекомые могли там обитать. «Малярийного комара обнаруживали в сборах единично, правда, стоит отметить, что систематически. Тем не менее, совершенно явно, что его ареал продвигается на север, а вместе с ним продвигается и ассоциируемый с ним возбудитель — малярия», — заявила Орлова.

В августе Роспотребнадзор предупредил, что через укус комара человеку могут передаваться опасные инфекции. В список вошли туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки западного Нила, а также малярия, лихорадка денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Умер режиссер Сергей Соловьев
В Москве умер известный режиссер
Россиянка украла одежду на десятки миллионов рублей в США
Джонсон пригрозил Путину последствиями в случае действий против Украины
В Подмосковье двух рыбаков на отколовшейся льдине унесло течением
В «Давай поженимся!» появится новая ведущая
Россия возразила против принятия СБ ООН резолюции по климату
Индекс Мосбиржи пережил худший день в году
Невиновный мужчина провел за решеткой 23 года и получил шесть миллионов долларов
В Арктике ускорилось разрушение вечной мерзлоты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter