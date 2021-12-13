Части России предрекли появление малярийных комаров из-за изменения климата

Из-за проблемы изменения климата в одной из частей России могут появиться малярийные комары. Такое развитие событий предрекла доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) Мария Орлова, сообщает ТАСС.

Специалист предположила, что из-за потепления переносчики возбудителей опасных заболеваний, включая комаров рода анофелес, будут перемещаться в северные широты страны. Повышение температур поспособствует их приспособлению к жизни на новых территориях.

Однако на данный момент в северных регионах не так тепло, чтобы подобные насекомые могли там обитать. «Малярийного комара обнаруживали в сборах единично, правда, стоит отметить, что систематически. Тем не менее, совершенно явно, что его ареал продвигается на север, а вместе с ним продвигается и ассоциируемый с ним возбудитель — малярия», — заявила Орлова.

В августе Роспотребнадзор предупредил, что через укус комара человеку могут передаваться опасные инфекции. В список вошли туляремия, дирофилярии, японский энцефалит, лихорадки западного Нила, а также малярия, лихорадка денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт.