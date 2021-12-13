Назван основатель выявленной ФСБ в России украинской неонацистской группировки

Основателем планировавшей на территории России теракты украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.» является 21-летний гражданин Украины Егор Краснов. Личность основателя в понедельник, 13 декабря, «Ленте.ру» назвали в ЦОС ФСБ России.

Гражданин Украины посредством мессенджеров и социальных сетей провоцировал сторонников на необходимые для совершения массовых убийств и терактов в различных регионах России действия. Целью мероприятий ФСБ являлось пресечение этой акции. В числе задержанных сторонников «МКУ» установлены трое администраторов интернет-сообществ, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции.

Еще двоих задержанных подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. В Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность двух экстремистских групп, аффилированных с неонацистами из Украины численностью пять и восемь человек соответственно.

По адресам проживания задержанных ФСБ изъяла: гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему, пневматические пистолеты, охолощенные пистолеты и автоматы (проверяется информация о намерениях их переделки в боевые аналоги), большое количество холодного оружия, баллончики со слезоточивым газом.

Всего в ходе спецоперации ФСБ 13 декабря было выявлено 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства в России. Неонацистов, сторонников радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.»), нашли в 37 регионах. Позже ФСБ распространила видео с кадрами спецоперации, на котором задержанные рассказывают, в том числе, и о Егоре Краснове.

