ФСБ показала задержание готовившей теракты группировки украинских неонацистов

ФСБ показала задержание российских сторонников неонацистской украинской группировки «М.К.У.» (запрещена в России). Ролик в понедельник, 13 декабря, публикует РИА Новости.

На кадрах спецназ ФСБ приказывает открыть дверь квартиры, сотрудники наносят несколько ударов кувалдой, после чего их впускают внутрь. Демонстрируются изъятые у задержанных пистолеты и фрагменты боевого оружия. Подозреваемые, лица которых скрыты, рассказывают, как познакомились в одной из соцсетей с жителями Украины, от которых позже получали указания.

Ранее 13 декабря сообщалось, что ФСБ выявила 106 неонацистов, готовивших теракты и массовые убийства в России. Неонацистов, сторонников радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.»), нашли в 37 регионах. Также в Пензенской области и в Республике Коми были обнаружены две группы экстремистов, аффилированные с «М.К.У.» и владевшие огнестрельным и холодным оружием.

«В числе задержанных сторонников "М.К.У." установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию [основателя группировки] Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных — подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения», — отметили в ФСБ.