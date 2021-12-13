Названа причина отсутствия ведущего «Что? Где? Когда?» в передаче

Редактор телеигры «Что? Где? Когда?» Евгений Галкин назвал причину, по которой в новом выпуске программы ведущего Бориса Крюка заменил его сын, режиссер-ассистент шоу Михаил Крюк. По словам Галкина, причиной отсутствия популярного ведущего стало его недомогание перед эфиром. Об этом он рассказал во время трансляции с участниками игры из Нескучного сада в Москве, видео доступно на YouTube.

«Действительно, сегодняшнюю игру провел Михаил Крюк. Дело в том, что постоянному ведущему "Что? Где? Когда?" Борису Крюку перед эфиром стало нехорошо», — заявил Галкин. Он заверил зрителей, что сейчас с ведущим передачи все в порядке.

Редактор телеигры также отметил, что Михаил Крюк, будучи ассистентом ведущего, знал программу, ее обязательные тексты и определенные слова для управления действиями съемочной группы. «Вот такая была необычная сегодня игра», — заключил Галкин.

Борис Крюк стал ведущим «Что? Где? Когда?» в 2001 году после смерти своего предшественника Владимира Ворошилова, который приходился ему отчимом. Обычно зрители не видят его в программе, а только слышат его голос. Крюк также выступает в качестве автора, режиссера и продюсера телеигры. Кроме того, он является первым заместителем генерального директора продюсерского центра «Игра-ТВ», выпускающего «Что? Где? Когда?».

Ранее президент Владимир Путин наградил Бориса Крюка медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вместе с ведущим награду получил знаток клуба Андрей Козлов.