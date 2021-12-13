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Раскрыты подробности состояния ведущего «Что? Где? Когда?»

Представители «Что? Где? Когда?»: у ведущего Крюка отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

Фото: @anton_lebedev_off

Представители телеигры «Что? Где? Когда?» раскрыли подробности о состоянии ведущего Бориса Крюка, которого из-за недомогания в новом выпуске заменил сын Михаил Крюк. На официальном сайте передачи они сообщили, что у Крюка-старшего отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

«Борис Крюк сейчас находится дома, разбирается со здоровьем. И несмотря на проблемы, продолжает работать. ПЦР-тест [на COVID-19] отрицательный», — говорится в публикации. Представители телеигры добавили, что на площадку «Что? Где? Когда?» не допускаются люди без QR-кодов, выдаваемых по результатам вакцинации или ПЦР-тестирования.

Согласно сообщению на сайте программы, Крюку стало плохо за несколько минут до прямого эфира. В связи с этим было принято оперативное решение о замене его сыном Михаилом Крюком. «Все происходило так стремительно, что некогда было даже менять титр. Ведь это прямой эфир», — объяснили в «Что? Где? Когда?».

Ранее о том, почему Борис Крюк отсутствовал в новом выпуске «Что? Где? Когда?», рассказал редактор программы Евгений Галкин. Он заявил, что причиной стало недомогание ведущего. По словам Галкина, сейчас с Крюком все в порядке.

Михаил Крюк, режиссер-ассистент «Что? Где? Когда?», заменил своего отца в эпизоде телеигры за 12 декабря. Во время трансляции с участниками телешоу на YouTube многие пользователи оставили комментарии об отсутствии в выпуске Бориса Крюка. «Почему "Что? Где? Когда?" вел Михаил Крюк?», «Где Борис?» — спросили они.

Маргарита Щигарева
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