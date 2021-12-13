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Устроивший стрельбу в клубе россиянин сам явился в полицию

Мужчина, подозреваемый в стрельбе у ночного клуба в Курской области, сам пришел в полицию

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Курской области в полицию явился мужчина, устроивший стрельбу возле ночного клуба, в результате которой пострадало пять человек. Об этом в понедельник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

По данным следствия, около 23:00 часов 12 декабря после перепалки мужчина стал стрелять из травматического пистолета в работников клуба в Курском районе. В результате его действий было ранено пять охранников. Подозреваемый скрылся с места преступления на машине. Однако после того как молодой человек узнал, что его разыскивают, он самостоятельно пришел в полицию.

Ранее сообщалось, что причиной произошедшего мог быть конфликт посетителей и охраны, произошедший несколькими днями ранее. Раненые охранники были госпитализированы.

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Елизавета Новикова
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