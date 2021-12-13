Стали известны подробности перестрелки в клубе Курска

В пресс-службе УМВД России по Курской области сообщили «Ленте.ру» подробности перестрелки в одном из клубов региона. Ранее стало известно, что неизвестный устроил стрельбу у ночного клуба в Курской области, ранив пятерых охранников.

По информации полиции, около 23:00 часов 12 декабря в результате словесного конфликта неизвестный открыл стрельбу по работникам клуба в Курском районе. «В результате ранено пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение, после чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле. Для его задержания введена специальная операция», — сообщили в полиции.

Пострадавшие госпитализированы, открывший стрельбу разыскивается, производится опрос работников и посетителей клуба, отсматриваются кадры видеонаблюдения, рассказали в полиции. «По одной из версий, причиной произошедшего мог быть конфликт посетителей и охраны, произошедший несколькими днями ранее, — сообщили в пресс-службе. — Всех, кто располагает информацией о личности стрелявшего гражданина, просим незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции».