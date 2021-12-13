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Неизвестный открыл стрельбу у ночного клуба в российском городе

В Курской области неизвестный устроил стрельбу у ночного клуба, ранены 5 охранников

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба, ранены пять охранников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным УМВД России, в ночь на понедельник, 13 декабря, у входа в развлекательное заведение произошел словесный конфликт. В результате мужчина открыл огонь из травматического пистолета. После этого подозреваемый скрылся. На место происшествия отправили полицию и Росгвардию, работу клуба приостановили на время следствия.

Ранее, 7 декабря, 45-летний отставной подполковник Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям.

В результате погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Глазов признал вину, его арестовали на два месяца.

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Варвара Кошечкина
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