Суд арестовал убившего двух человек стрелка из МФЦ Москвы

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Сергея Глазова, открывшего стрельбу в МФЦ «Рязанский», где погибли два человека. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана до 7 февраля. Решение принято по ходатайству следствия. Бывшему подполковнику Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух человек, покушении и незаконном обороте оружия.

Из его показаний следует, что боевой пистолет он изготовил из охолощенного для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Беспорядочный огонь в МФЦ Глазов вел по посетителям, верящим в коронавирус.

Его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Сербского.

Днем 7 декабря Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. В результате погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Глазов признал вину.