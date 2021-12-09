Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд арестовал убившего двух человек стрелка из МФЦ Москвы

Суд в Москве заключил под стражу на 2 месяца Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Сергея Глазова, открывшего стрельбу в МФЦ «Рязанский», где погибли два человека. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана до 7 февраля. Решение принято по ходатайству следствия. Бывшему подполковнику Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух человек, покушении и незаконном обороте оружия.

Из его показаний следует, что боевой пистолет он изготовил из охолощенного для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Беспорядочный огонь в МФЦ Глазов вел по посетителям, верящим в коронавирус.

Его отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Сербского.

Днем 7 декабря Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. В результате погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Глазов признал вину.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Бывшего российского замминистра забили до смерти в Москве
Российский врач рассказал об ошибках при покупке лекарств в аптеках
Путин высказался о ситуации с мигрантами в России
Суд арестовал убившего двух человек стрелка из МФЦ Москвы
Киркоров посчитал свой роман с Пугачевой ошибкой
Путин заявил о проблеме распространения персональных данных россиян
Появились фото из роскошного дома подозреваемого в хищении денег экс-депутата
Бывшая каратистка рассказала об изнасиловании детским тренером
Рассказ посадившего рейс Ryanair диспетчера назвали важной уликой
Билл Гейтс предрек окончание острой фазы пандемии коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter