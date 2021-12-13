Спасатели нашли тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная»

В Кемеровской области горноспасатели нашли тело последнего погибшего при ЧП на шахте «Листвяжная» шахтера, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная"», — написал глава региона.

8 декабря спасатели начали повторно изучать аварийный участок на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, чтобы найти тело последнего погибшего. В повторных поисках участвовали более 50 горноспасателей. Поиски велись на аварийном участке.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Одному из спасателей Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП.