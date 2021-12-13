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В российском поселке объявили карантин после нападения лисы

В волгоградском поселке Горьковский объявили карантин по бешенству из-за нападения лисы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Карантин по бешенству объявили поселке Горьковском Советского района Волгограда из-за нападения лисы. Об этом сообщают «Новости Волгограда».

Уточняется, что животное покусало трех местных жительниц. По данным регионального комитета ветеринарии, лиса была заражена бешенством. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Специалисты облкомприроды оставили специальную прикормку с вакциной от бешенства, однако на данный момент поймать дикое животное не смогли.

Ранее группа охотников из Ханты-Мансийского автономного округа убила крупного волка, который держал в страхе поселок Зеленоборск. Животное попало в капкан в паре километров от Зеленоборска, в районе реки Пурдан.

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Никита Абрамов
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