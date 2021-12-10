В России убили державшего в страхе поселок волка

Группа охотников из Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) убила крупного волка, который держал в страхе поселок Зеленоборск. Об этом сообщает российское издание «2 города».

По информации издания, волк попал в капкан в паре километров от Зеленоборска, в районе реки Пурдан.

Охота на волков была объявлена 9 ноября, однако до сих пор животным удавалось уходить от охотников.

Стая волков создавала серьезные проблемы для жителей Зеленоборска. Нападения животных начались в августе, а уже к октябрю они настолько осмелели, что начали убивать сидящих на привязи домашних собак. В ноябре местные жители перевели детей на домашнее обучение, чтобы обезопасить их от нападений.