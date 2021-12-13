Дерматолог рассказал о смертельно опасных родинках

Родинки на теле могут говорить о наличии у человека рака, поэтому за появлением новообразований нужно следить особенно тщательно, рассказал дерматолог Николай Дмитриев, пишет РИА Новости.

Он объяснил, что под «родинкой» принято понимать пигментное образование — невус. Это ни что иное, как скопление специальных клеток, меланоцитов, защищающих человека от избыточного ультафиолетового излучения. При длительном загаре именно из-за работы этих клеток кожа получает загар — меланин. Однако они же могут быть смертельно опасны и привести к злокачественной опухоли — меланоме. Дерматолог напомнил, что из-за высокой скорости роста и метастазирования этот вид рака является одним из самых опасных.

Вероятность появления онкологии увеличивается, если родинки часто травмируются или испытывают избыточную нагрузку ультрафиолетом при сильном загаре. Риск появления меланомы возрастает пропорционально размерам новообразования, пояснил специалист.

Около 10 процентов меланом появляются из уже имеющихся родинок, остальные 90 процентов — как новые образования на здоровой коже. При обнаружении новой родинки надо сразу обратиться к врачу, рекомендовал дерматолог. «О злокачественном перерождении невуса также свидетельствуют зуд, жжение, изменение формы и цвета новообразования», — подчеркнул он.

Врачи рекомендуют удалять невусы в местах, где они могут быть травмированы одеждой и те, которые значительно возвышаются над уровнем кожи. Врач посоветовал всегда пользоваться солнцезащитными препаратами с SPF-фильтрами и как можно чаще посещать дерматолога.

Ранее врач Ирина Оловянишникова уточнила, что обычно удаляют родинки в области шеи, подмышек, паха и спины.