У москвича отобрали квартиру из-за ремонта кухни

Бутырский районный суд вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры на северо-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении Мосжилинспекции.

По решению суда у москвича отобрали квартиру, в которой надзорный орган три года назад выявил незаконную перепланировку. В время ремонта собственник без разрешения объединил кухню с жилым помещением, демонтировав два участка несущей стены. В оставшейся части москвич обустроил нишу для телевизора.

При этом Мосжилинспекция дважды привлекала гражданина к административной ответственности и призывала привести квартиру в соответствие с технической документацией. После этого надзорный орган обратился в суд, чтобы вынудить москвича восстановить прежний вид помещения. Но москвич отказался выполнять решение суда несмотря на применение ограничительных мер и еще один штраф.

В итоге Инспекция обратилась в суд с иском о продаже квартиры с публичных торгов, так как москвич до сих пор не исправил выявленные нарушения. Сам ответчик в суд не явился. Решение суда уже вступило в силу — новый владелец жилья должен будет вернуть квартире первоначальный облик.

Ранее в ноябре Мосжилинспекция не позволила собственникам пятикомнатной квартиры в районе Строгино провести незаконную перепланировку. Москвичи хотели поделить одно жилое помещение на шесть квартир. В отношении собственников составили протоколы об административном правонарушении и обязали их привести квартиру в проектное состояние.